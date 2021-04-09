Почему нельзя ставить зеркало напротив кровати в спальне
09.04.2021
Издревле считалось, что зеркало обладает магической силой. Именно поэтому его часто использовали во время гаданий и разных ритуалов. Считается, что зеркало категорически нельзя ставить в спальне, особенно напротив кровати. Почему? Все подробности узнайте в материале.
Почему нельзя ставить зеркало напротив кровати?
- Зеркальная поверхность – это изобретение злого духа. С его помощью потусторонние силы могут завладеть душой спящего напротив человека.
- Во время сна душа человека может выходить из тела. И если зеркало будет установлено напротив, она может быть затянута в него и остаться навеки в зазеркалье.
- Зеркало, установленное напротив кровати, может забирать энергию у спящего человека. Это впоследствии приведет к хронической усталости, недосыпанию, болезням и депрессии.
- Категорически запрещено ставить кровать напротив зеркала, особенно если в нем отражаются углы супружеского ложа. Это повлечет за собой серьезные проблемы в семейной жизни.
- Если в зеркале одновременно отражается кровать и дверь в спальню, это принесет неудачи не только в личной жизни, но и в работе.
- Зеркало, установленное напротив кровати, может впитывать негативную энергию и делиться ею. Так что, если раньше супруги много ссорились, в будущем это станет причиной плохого настроения и самочувствия.
- Нельзя ставить напротив кровати старинные зеркала, поскольку они могут содержать негатив от предыдущих владельцев.
- Категорически запрещено ставить зеркало напротив кровати, если в комнате спит одинокий человек. Считается, что спящий человек, который отражается в зеркале, никогда не сможет найти себе вторую половинку. Это как бы удваивает одиночество. Супружеской паре также стоит отказаться от зеркала напротив кровати. Это приведет к ссорам, изменам. Считается, что в отношениях супругов будет не два человека, а четыре.
- Кроме этого, зеркало также нельзя устанавливать у изголовья супружеского ложа, а также — на потолке над кроватью. Это негативно отразится и на здоровье, и на отношениях в паре.
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Еще несколько примет, связанных с зеркалом:
- Нельзя оставлять на стене зеркало с треснувшим отражающим слоем. Его нужно обязательно положить в полотняный мешок и выбросить.
- Нельзя дарить и принимать в дар зеркало. Оно может переносить негативную энергетику и привести к разлуке с любимым человеком.
- Нельзя вешать зеркало напротив входной двери. Это отпугнет удачу.
- Нельзя смотреть в зеркало после полуночи: можно увидеть потусторонний мир и злых духов. Кроме того, возможно, откроется портал в зазеркалье, и вы никогда не сможете вернуться.
Больше о влиянии примет на жизнь вы узнаете из проекта «Слепая», основанного на реальных событиях.
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