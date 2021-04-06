Квіти-обереги для дому

В житті кожної людини трапляються різноманітні ситуації, і хороші, і погані. Людина не в змозі протистояти вищим силам. Проте, аби притягнути у ваш будинок побільше хорошого, варто тримати вдома спеціальні квіти-обереги. За допомогою них у вашому домі буде багатство, радість та процвітання. Подробиці читайте в матеріалі.

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Алое

Попри свої лікарські властивості, ця рослина оберігає дім від злих духів. Алое очищає будинок від негативних вібрацій, зміцнює здоров’я та позитивно впливає на самопочуття. А правильне розміщення цієї рослини допоможе у різноманітних ситуаціях. Зі східного боку ставлять ті, у кого фінансові проблеми, південного ― самотні дівчата. Якщо алое зацвів ― у будинку дуже хороша енергетика, а якщо навпаки почав жовкнути ― дім наповнився негативом, проте рослина все ввібрала в себе.

Аспарагус

Ця рослина нейтралізує негатив та притягує в дім мир та спокій. Аспарагус сприяє концентрації уваги та активізує розумові здібності. Тому його краще розміщувати в робочому кабінеті. Якщо в домі є непосидючі діти, поставте цю рослину до них в кімнату, адже вона знижує нервозність, знімає напругу та заспокоює.

Грошове дерево

Уже сама назва говорить сама за себе ― ця рослина створює атмосферу фінансового благополуччя. Грошове дерево вважають справжнім талісманом, підсилити дію якого можна, якщо покласти в горщик кілька монет. На саму рослинку можна вішати грошові купюри, які заряджатитмуться позитивною енергією. Через деякий час знімайте купюри та вішайте нові. Зняті купюри витрачайте не шкодуючи, скоро гроші повернуться до вас у подвійному розмірі.

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Традесканція

Цієї рослини побоюються вороги, адже своєю енергетикою вона відлякує їх. Найкраще рослина підходить для кухні, адже саме там проходять різноманітні посиденьки. Якщо не впевнені у вірності вашого друга чи подруги, запросіть її до себе на чай. А вже під час розмови з нею, рослина відкриє вам очі на цю людину. Як саме, запитаєте ви? Ваша подруга почне говорити про ті речі, про які завжди мовчала.

Бегонія

Ця квітка здатна попередити виникнення депресії, впоратися з нудьгою та запобігти виникненню стресових ситуацій. Бегонія має багато кольорів. Кожен колір суцвіття цієї квітки має свій вплив. Червоний ― притягує кохання та сексуальну енергію, тому квітку цього кольору краще ставити в спальні. Білий ― налагоджує стосунки між домочадцями, найкраще місце для білої бегонії ― вітальня. Рожевий ― допомагає попередити побутові суперечки, найкраще розміщувати на кухні. А найкраще буде, якщо поєднати всі три кольори разом, тоді й негараздів у сім’ї годі й чекати.

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Герань

Квітка виконує сприятливу дію у багатьох аспектах. Вона налагоджує стосунки між закоханими, допомагає зачати дитину, самотнім дівчатам допомагає знайти своє щастя та вийти заміж. Також є ідеальним варіантом для дитячої кімнати, адже знижує ймовірність дитячих конфліктів, сварок та бійок. Продукує інтерес до навчання. В офісі цю рослину ставлять задля того, аби всі бізнес-угоди були вдалими.

Більше про вплив прикмет на життя ви дізнаєтеся з нового проєкту «Сліпа», заснованого на реальних подіях.

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