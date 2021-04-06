Цветы-обереги для дома

В жизни каждого человека случаются различные ситуации. Человек не в состоянии противостоять высшим силам. Однако, чтобы привлечь в ваш дом побольше хорошего, стоит держать дома специальные цветы-обереги. С помощью них в вашем доме будет богатство, радость и процветание. Подробности читайте в материале.

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Алоэ

Несмотря на свои лекарственные свойства, это растение предохраняет дом от злых духов. Алоэ очищает дом от негативных вибраций, укрепляет здоровье и положительно влияет на самочувствие. А правильное размещение этого растения поможет в любых ситуациях. С восточной стороне ставят те, у кого финансовые проблемы, южной ― одинокие девушки. Если алоэ зацвел ― в доме очень хорошая энергетика, а если наоборот начал желтеть ― дом наполнился негативом, однако растение все впитало в себя.

Аспарагус

Это растение нейтрализует негатив и притягивает в дом мир и покой. Аспарагус способствует концентрации внимания и активизирует умственные способности. Поэтому его лучше размещать в рабочем кабинете. Если в доме есть непоседливые дети, поставьте это растение к ним в комнату, ведь оно снижает нервозность, снимает напряжение и успокаивает.

Денежное дерево

Уже само название говорит само за себя ― это растение создает атмосферу финансового благополучия. Денежное дерево считают настоящим талисманом, усилить действие которого можно, если положить в горшок несколько монет. На само растение можно вешать денежные купюры, которые будут заряжаться положительной энергией. Через некоторое время снимайте купюры и вешайте новые. Снятые купюры тратьте не жалея, скоро деньги вернутся к вам в двойном размере.

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Традесканция

Этого растения опасаются враги, ведь своей энергетикой оно отпугивает их. Лучше всего растение подходит для кухни, ведь именно там проходят различные посиделки. Если не уверены в верности вашего друга или подруги, пригласите ее к себе на чай. А уже во время разговора с ней, растение откроет вам глаза на этого человека. Как, спросите вы? Ваша подруга начнет говорить о тех вещах, о которых всегда молчала.

Бегония

Этот цветок способен предупредить возникновение депрессии, справиться со скукой и предотвратить возникновение стрессовых ситуаций. Бегония имеет много раскрасок. Каждый цвет соцветия этого цветка имеет свое влияние. Красный ― притягивает любовь и сексуальную энергию, поэтому цветок этого цвета лучше ставить в спальне. Белый ― налаживает отношения между домочадцами, лучшее место для белой бегонии ― гостиная. Розовый ― помогает предупредить бытовые споры, лучше такой цветок размещать на кухне. А лучше всего будет, если совместить все три цвета вместе, тогда и проблем в семье не стоит ожидать.

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Герань

Цветок выполняет благоприятное воздействие во многих аспектах. Он налаживает отношения между влюбленными, помогает зачать ребенка, одиноким девушкам помогает найти свое счастье и выйти замуж. Также является идеальным вариантом для детской комнаты, ведь снижает вероятность детских конфликтов, ссор и драк. Провоцирует интерес к учебе. В офисе это растение ставят для того, чтобы все бизнес-сделки были удачными.

Больше о влиянии имени на жизнь человека вы узнаете из проекта «Сліпа», основанного на реальных событиях.

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