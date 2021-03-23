Прикмети про взуття
23.03.2021
А ви вірите в прикмети? Знаєте, скільки є різних повір’їв і прикмет, пов’язаних зі взуттям? Дуже багато! Читайте в нашому матеріалі добірку найбільш правдивих і цікавих прикмет про взуття. І хай ваші ноги ніколи не намокнуть, а підбори не зламаються!
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Прикмети про взуття, які принесуть радість і удачу
- Переплутали своє взуття з чужим ‒ до цікавого знайомства або сюрпризу.
- Зав’язався шнурок у вузол ‒ чекайте удачу. Щоб удача прийшла швидше, спробуйте проходити з вузликом протягом дня.
- П’ятак у взутті під лівою п’ятою ‒ до легкого вирішення складних питань або несподіваної удачі.
- Взуття із закритим носком у нареченої ‒ до жіночого щастя.
- Перечепитися та не пошкодити взуття на правій нозі ‒ до щастя, на лівій ‒ нове знайомство.
- Знайти взуття ‒ чекайте підвищення.
- Загубити взуття ‒ позбавитися від непотрібних зв’язків і знайомств. Якщо взуття загубили в дорозі ‒ чекайте позитивних змін.
- Кіт позначив чобіт ‒ чекайте далеких родичів у гості.
- Каблук застряг ‒ чекайте несподівану радість.
- Підвернути ногу в нових черевиках ‒ до несподіванок.
- Вступити в екскременти ‒ до грошей.
- Постійно рвуться шнурки на черевиках ‒ чекайте успіху в дрібних авантюрах.
Погані прикмети про взуття
- Взуття на столі ‒ до сварки з близькими.
- Отримати капці в подарунок ‒ до великої сварки з тією людиною, кому ви їх подарували.
- Скрипить взуття ‒ хтось на вас сильно образився. Вибачтеся.
- Діряве взуття в шафі ‒ до неприємних ситуацій, хвороб.
- Чоботи на босу ногу ‒ до несподіваної втрати близької людини.
- Переплутали лівий із правим ‒ до пліток і неприємностей.
- Чужа людина миє ваше взуття ‒ чекайте проблем в особистому житті.
- Зламати каблук ‒ чекайте неприємностей.
- Взувати нове взуття на важливий захід ‒ до невдачі.
- Неправильно поставити взуття (переплутати черевики) ‒ до хвороби.
- Собака погриз взуття ‒ до сварки.
- Якщо наступили на гайку або цвях ‒ до клопотів.
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