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Приметы про обувь

23.03.2021

А вы верите в приметы? Знаете, сколько существует различных поверий и примет, связанных с обувью? Очень много! Читайте в нашем материале подборку самых правдивых и интересных примет про обувь. И пусть ваши ноги никогда не намокнут, а каблуки не сломаются! 

приметы

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Приметы про обувь, которые принесут радость и удачу

  • Перепутали свою обувь с чужой ‒ к интересному знакомству или сюрпризу. 
  • Завязался шнурок в узел ‒ ждите удачу. Чтобы удача пришла быстрее, постарайтесь проходить с узелком день. 
  • Пятак в обуви под левой пяткой ‒ к легкому решению сложных вопросов или неожиданной удаче. 
  • Обувь с закрытым носком у невесты ‒ к женскому счастью. 
  • Споткнуться и не повредить обувь на правой ноге ‒ к счастье, на левой ‒ новое знакомство.
  • Найти обувь ‒ ждите повышения.
  • Потерять обувь ‒ избавление от ненужных связей и знакомств. Если  обувь потеряли в дороге ‒ ждите позитивных перемен.
  • Кот пометил сапог ‒ ждите дальних родственников в гости.
  • Каблук застрял ‒ ждите неожиданную радость.
  • Подвернуть ногу в новом ботинке ‒ к неожиданностям.
  • Вступить в экскременты ‒ к деньгам. 
  • Постоянно рвутся шнурки на ботинках ‒ ждите успеха в мелких авантюрах. 

приметы

Плохие приметы про обувь

  • Башмаки на столе ‒ к ссоре с близкими.
  • Получить тапочки в подарок ‒ к крупной ссоре с тем человеком, кому вы их подарили.
  • Скрипит обувь ‒ кто-то на вас сильно обиделся. Извинитесь.
  • Дырявая обувь в шкафу ‒ к неприятным ситуациям, болезням. 
  • Сапоги на босую ногу ‒ к неожиданной утрате близкого человека.
  • Перепутали левый с правым ‒ к сплетням и неприятностям. 
  • Чужой человек моет вашу обувь ‒  ждите проблем в личной жизни. 
  • Сломать каблук ‒ к несчастью. 
  • Надевать новую обувь на важное мероприятие ‒ к неудаче. 
  • Неправильно поставить обувь (перепутать ботинки) ‒ к болезни. 
  • Собака погрызла обувь ‒ к ссоре. 
  • Если наступили на гайку или гвоздь ‒ к хлопотам. 

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