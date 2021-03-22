Прикмети про новонародженого
22.03.2021
Стати батьками – велика радість і удача. І кожна мама хоче, щоб її дитина була найщасливішою. Читайте в нашому матеріалі прикмети про новонародженого. І нехай вони допоможуть вам уберегти своє чадо від горя і недуг.
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Прикмети і звичаї про новонародженого
- У день, коли народилася дитина, не можна подавати жебракам милостиню, інакше дитина буде бідною.
- Якщо дитина народилася в сорочці – значить буде щасливою. А якщо народилася слабенькою – її потрібно якомога швидше хрестити.
- Якщо у новонародженого малюка багато волосся на голові, він буде дуже щасливий.
- Не можна давати новонародженому ім’я померлої дитини. Інакше малюк може успадкувати погану долю.
- Якщо дитина народилася між 12 годинами ночі і 12 годинами дня – буде щасливою та талановитою.
- Якщо дитина народжена на молодий місяць, її чекає довге та щасливе життя.
- Вважається, що дитину не можна показувати оточуючим до 40 днів або ж до хрещення.
- Щасливим вважався хлопчик, який схожий на маму чи дівчинка, схожа на тата.
- Для того, щоб дитина була здорова, щаслива та багата, їй потрібно подарувати срібну ложечку на перший зуб. Це талісман, який повинен бути у кожного.
- Ім’я праведника дасть новонародженому благополуччя, а мученика – горе і страждання.
- Щоб дитина жила щасливо й заможно, в перше його купання в ванночку з водою потрібно додати трохи меду та покласти будь-який срібний предмет, окрім натільного хрестика.
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