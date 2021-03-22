Стати батьками – велика радість і удача. І кожна мама хоче, щоб її дитина була найщасливішою. Читайте в нашому матеріалі прикмети про новонародженого. І нехай вони допоможуть вам уберегти своє чадо від горя і недуг.

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Прикмети і звичаї про новонародженого

У день, коли народилася дитина, не можна подавати жебракам милостиню, інакше дитина буде бідною.

Якщо дитина народилася в сорочці – значить буде щасливою. А якщо народилася слабенькою – її потрібно якомога швидше хрестити.

Якщо у новонародженого малюка багато волосся на голові, він буде дуже щасливий.

Не можна давати новонародженому ім’я померлої дитини. Інакше малюк може успадкувати погану долю.

Якщо дитина народилася між 12 годинами ночі і 12 годинами дня – буде щасливою та талановитою.

Якщо дитина народжена на молодий місяць, її чекає довге та щасливе життя.

Вважається, що дитину не можна показувати оточуючим до 40 днів або ж до хрещення.

Щасливим вважався хлопчик, який схожий на маму чи дівчинка, схожа на тата.

Для того, щоб дитина була здорова, щаслива та багата, їй потрібно подарувати срібну ложечку на перший зуб. Це талісман, який повинен бути у кожного.

Ім’я праведника дасть новонародженому благополуччя, а мученика – горе і страждання.

Щоб дитина жила щасливо й заможно, в перше його купання в ванночку з водою потрібно додати трохи меду та покласти будь-який срібний предмет, окрім натільного хрестика.

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