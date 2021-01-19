Кожній дитині визначена своя доля. І думаючи, як назвати доньку в 2021 році, батьки підсвідомо намагаються подарувати їй краще майбутнє. Багато хто вірить, що ім’я здатне вплинути на характер, долю і подальше життя людини. Та як же правильно назвати дівчинку в 2021 році? Читайте просто зараз!

Дівчатка, народжені у 2021 році, будуть відмінними помічницями по господарству, слухняними і працьовитими. Навчання даватиметься їм легко, завдяки цьому вони досягнуть серйозних успіхів у школі та виші, а потім з легкістю просуватимуться по кар’єрних сходах.

Як вибирати ім’я для доньки: основні рекомендації

Вибір імені для дівчинки так само важливий, як і для хлопчика, до нього треба підходити з усією відповідальністю і терпінням. Існує два поширених підходи в доборі імені для дочки: спрощено їх можна назвати «краса» і «сенс». В ідеалі вам треба постаратися поєднати обидва ці компоненти:

Оригінальність і краса. Важливою рисою характеру можна назвати прагнення кожної жінки бути яскравою індивідуальністю, не схожою на інших. Саме тому астрологи радять добирати дівчаткам гучні рідкісні імена, які можуть підкреслити їхню унікальність. Наприклад: Євангеліна, Стелла, Стефанія, Станіслава, Мар’яна, Лада.

Значення і характер. Щоб дівчина не просто виділялася оригінальним ім’ям, а й вирізнялася, наприклад, твердістю характеру, прагненням завжди йти до кінця, можна вибрати імена, які характеризуються саме цими якостями. Ось деякі з них: Ніна ― «пані», Вікторія ― «переможниця», Тетяна ― «упорядниця», Вероніка ― «переможна», Дарина ― «наділена добром».

Ось ще кілька правил, які треба обов’язково враховувати при оцінюванні обраних імен:

Милозвучність ― ім’я має легко запам’ятовуватися і вимовлятися, інакше люди постійно робитимуть у ньому помилки.

Красиве поєднання з іменем по батькові ― воно має поєднуватися з по батькові та легко вимовлятися. Краще, якщо в імені та по батькові будуть однакові букви або склади.

Ініціали ― вони можуть утворювати не завжди приємні «абревіатури».

Тезки і знамениті носії імені ― якщо ім’я та прізвище дитини збігається з ім’ям якоїсь зірки чи відомої людини, простежте за її долею. Якщо вона була трагічна і не дуже щаслива, то варто відмовитися від свого вибору.

Красиві й рідкісні імена для дівчаток у 2021 році

Багато батьків намагаються дібрати сучасне, але не дуже поширене ім’я, яке буде співзвучне з прізвищем та по батькові. Щорічно рагси навіть публікують списки неординарних і незвичайних імен, які придумали батьки для своїх чад.

Агата (давньогрецьке). У перекладі означає «добра». Наділяє дівчинку відмінною сумісністю з будь-якими чоловіками. Їй притаманні такі риси характеру як товариськість, дружелюбність, працьовитість. Іде чітко до поставленої мети, не звертаючи зі свого шляху.

Аделіна (давньогерманське). Означає «з благородного стану». Найчастіше носійки цього імені наполегливі, цілеспрямовані, вперті і принципові жінки. Вирізняються совісністю і надзвичайним благородством.

Аліса (давньогерманське). У перекладі означає «сумлінна дівчина». Аліса добра і щедра, не зможе зрадити чи обмовити. Не вміє користуватися слабкостями людини у своїх корисливих цілях.

Амалія (давньогерманське). У дослівному перекладі означає «працьовита». Ця дівчина добра, соромлива і дуже скромна. У власниці цього імені добре розвинена інтуїція. Амалія розумна, дуже ерудована, нерідко може досягти успіхів в акторській майстерності.

Арина (давньогрецьке). У перекладі означає «мир, спокій». Ім’я має сильну енергетику, тому обіцяє власниці самостійність, вимогливість і рішучість у всіх справах. Ці жінки зазвичай мають у своєму розпорядженні комунікабельність, красномовство і неймовірну чарівність.

Божена (слов’янське). У перекладі означає «благословенна». Носительці цього імені властива сильна енергетика. Це буде дуже рішуча і свавільна дівчина. Швидше за все, з добре вираженими лідерськими задатками. Ім’я допоможе їй легко впоратися з посадою керівника будь-якого рівня.

Варвара (давньогрецьке). Перекладається як «іноземка». Астрологи стверджують, що це ім’я обіцяє власниці скромність, товариськість і комунікабельність. Її ніколи не покине оптимізм і відмінне почуття гумору.

Василина (давньогрецьке). Означає «володарка». Подарує дівчинці чарівність і чудову комунікабельність. Це допоможе завоювати довіру навіть у недружелюбно налаштованих людей. Зазвичай поводиться взірцево, вчиняє тільки по совісті. Дівчинка стане зразковою ученицею, а потім прекрасною співробітницею.

Валерія (латинське). Означає «сильна». Про таких дівчат можна говорити багато, але основні їхні якості ― самодостатність, уміння адаптуватися в будь-яких умовах. Власниці цього імені з легкістю можуть контролювати свої емоції і придушити в собі будь-який негатив, образи чи поганий настрій.

Владислава (слов’янське). У перекладі ― «володарка слави». Це ім’я досить популярне і має сильну енергетику. Наділяє дівчинку важливими рисами характеру: конструктивністю, чутливістю, вмінням слухати і співпереживати.

Глафіра (давньогрецьке). У перекладі звучить як «витончена». Енергетика імені подарує дівчині такі риси характеру як: щирість, справедливість, енергійність. Пустощі ― це не про неї, їй до душі абсолютний порядок, послух і дисципліна.

Домініка (латинське). Перекладається як «народжена в неділю». Зазвичай таким дівчатам властиві спокій, слухняність і посидючість. Вони виростають дуже доброзичливими та успішними.

Дарина (слов’янське). Перекладається як «подарована». Таке ім’я обдарує свою володарку багатьма важливими якостями характеру. Наприклад, комунікабельністю, завдяки якій дівчина завжди зможе перебувати в центрі уваги. Дарина дуже чуйна, добродушна, але водночас має непогані задатки лідера.

Євангеліна (давньогрецьке). Означає «блага звістка». У характері дівчинки пануватимуть активність, незалежність і здорове честолюбство. Втім, разом із цим буде присутня деяка сором’язливість укупі зі схильністю до ліні.

Єсенія (слов’янське). У дослівному перекладі означає «весняна». Така дівчина готова в будь-який момент прийти на допомогу, пробачити майже будь-які помилки і образи. З легкістю може обіймати керівні посади, де потрібні організаційні здібності.

Іванна (єврейське). У перекладі звучить як «дана Богом». Ця дівчина за своєю натурою дуже енергійна й емоційна. Вона завжди готова прийти на допомогу іншим, любить займатися благодійністю.

Ілона (давньогрецьке). Перекладається як «світла». Зазвичай його носійка незалежна, волелюбна, у міру черства, строга, але вкрай розважлива.

Калерія (індійське), у перекладі означає «гаряча». Свою господиню це ім’я наділить такими рисами характеру: прямолінійність, принциповість, правдолюбство і відкритість. Ці якості завжди цінуються в людях, і така дівчина зможе добре влаштувати своє життя.

Лада (слов’янське). У дослівному перекладі «дружина». Це ім’я по-різному впливає на характер і долю носійки, бо має давню енергетику. Головна якість усіх власниць цього імені ― вміння підлаштуватися й адаптуватися до будь-яких життєвих ситуацій. Така жінка може прислухатися до себе, мислити логічно, відкинувши емоції.

Леона (римське). З латини перекладається як «левиця». Дівчинка буде дуже жвавою, веселою, цікавитиметься всім новим, проте, періодично може бути роздратованою і запальною.

Мілена (слов’янське). У перекладі означає «мила». Це ім’я досить популярне, але не через красу, а через сумісність із багатьма знаками зодіаку. Найпривабливішою для навколишніх якістю можна назвати деяку загадковість, властиву носійкам цього імені.

Мирослава (слов’янське). Складене ім’я зі слів «мир» і «слава». З ранніх років її характер нагадуватиме букет найкращих якостей. Це буде дуже чуйна, доброзичлива, весела дівчинка. Втім, вона дуже довірлива, і люди цим часто користуватимуться.

Олівія (римське). Походить від латинського «оливкове дерево». Усім дівчаткам з цим ім’ям притаманні надійність, сумлінність, розсудливість. Дитина ростиме чуйною і веселою, ніколи не дасть собі нудьгувати навіть на самоті.

Паула (римське). З латині перекладається як «скромна». Носійки цього імені дуже чутливі й наділені емпатією. Хоча здатні керувати і обіймати серйозні керівні посади. До їхніх порад і підказок люди прислухаються.

Рада (слов’янське). У перекладі з давньослов’янської «весела». Це дуже оптимістичні дівчатка, за характером спокійні, розважливі, віддають перевагу стабільності і практичності. Найчастіше відповідальні і старанні, завжди доводять розпочате до кінця.

Регіна (римське). У дослівному перекладі «цариця». Регіна володіє справді царськими якостями: завзятість, самозакоханість, самодостатність, упевненість у собі і своїх силах, енергійність і активність.

Стефанія (давньогрецьке). Буквально перекладається як «діадема». Це непосидючі і вкрай активні дівчата, але водночас досить працьовиті і цілеспрямовані. Завдяки цьому здатні багато чого досягти в житті.

Теона (грузинське). Походить від грузинського «богиня». За натурою це творча особистість з відмінною інтуїцією і структурним мисленням. Любить істотні зміни і нові враження, легко звикає до зміни діяльності.

Уляна (латинське). Дослівно означає «щастя». Натура в Улян дуже суперечлива, тому їм одночасно властиві поступливість і впертість, жорстокість і тендітність, мужність і жіночність. Вони намагаються ніколи не обманювати і завжди чинять по совісті.

Еліна (грецьке). Перекладається як «грекиня». Найчастіше це цілеспрямовані, енергійні, але при цьому дуже емоційні та вразливі жінки. Уміють маніпулювати людьми, завдяки цьому домагаються всього, чого хочуть.

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