Як правильно назвати дитину в 2021 році? Імена для дівчинки
Кожній дитині визначена своя доля. І думаючи, як назвати доньку в 2021 році, батьки підсвідомо намагаються подарувати їй краще майбутнє. Багато хто вірить, що ім’я здатне вплинути на характер, долю і подальше життя людини. Та як же правильно назвати дівчинку в 2021 році? Читайте просто зараз!
Дівчатка, народжені у 2021 році, будуть відмінними помічницями по господарству, слухняними і працьовитими. Навчання даватиметься їм легко, завдяки цьому вони досягнуть серйозних успіхів у школі та виші, а потім з легкістю просуватимуться по кар’єрних сходах.
Як вибирати ім’я для доньки: основні рекомендації
Вибір імені для дівчинки так само важливий, як і для хлопчика, до нього треба підходити з усією відповідальністю і терпінням. Існує два поширених підходи в доборі імені для дочки: спрощено їх можна назвати «краса» і «сенс». В ідеалі вам треба постаратися поєднати обидва ці компоненти:
- Оригінальність і краса. Важливою рисою характеру можна назвати прагнення кожної жінки бути яскравою індивідуальністю, не схожою на інших. Саме тому астрологи радять добирати дівчаткам гучні рідкісні імена, які можуть підкреслити їхню унікальність. Наприклад: Євангеліна, Стелла, Стефанія, Станіслава, Мар’яна, Лада.
- Значення і характер. Щоб дівчина не просто виділялася оригінальним ім’ям, а й вирізнялася, наприклад, твердістю характеру, прагненням завжди йти до кінця, можна вибрати імена, які характеризуються саме цими якостями. Ось деякі з них: Ніна ― «пані», Вікторія ― «переможниця», Тетяна ― «упорядниця», Вероніка ― «переможна», Дарина ― «наділена добром».
Ось ще кілька правил, які треба обов’язково враховувати при оцінюванні обраних імен:
- Милозвучність ― ім’я має легко запам’ятовуватися і вимовлятися, інакше люди постійно робитимуть у ньому помилки.
- Красиве поєднання з іменем по батькові ― воно має поєднуватися з по батькові та легко вимовлятися. Краще, якщо в імені та по батькові будуть однакові букви або склади.
- Ініціали ― вони можуть утворювати не завжди приємні «абревіатури».
- Тезки і знамениті носії імені ― якщо ім’я та прізвище дитини збігається з ім’ям якоїсь зірки чи відомої людини, простежте за її долею. Якщо вона була трагічна і не дуже щаслива, то варто відмовитися від свого вибору.
Красиві й рідкісні імена для дівчаток у 2021 році
Багато батьків намагаються дібрати сучасне, але не дуже поширене ім’я, яке буде співзвучне з прізвищем та по батькові. Щорічно рагси навіть публікують списки неординарних і незвичайних імен, які придумали батьки для своїх чад.
- Агата (давньогрецьке). У перекладі означає «добра». Наділяє дівчинку відмінною сумісністю з будь-якими чоловіками. Їй притаманні такі риси характеру як товариськість, дружелюбність, працьовитість. Іде чітко до поставленої мети, не звертаючи зі свого шляху.
- Аделіна (давньогерманське). Означає «з благородного стану». Найчастіше носійки цього імені наполегливі, цілеспрямовані, вперті і принципові жінки. Вирізняються совісністю і надзвичайним благородством.
- Аліса (давньогерманське). У перекладі означає «сумлінна дівчина». Аліса добра і щедра, не зможе зрадити чи обмовити. Не вміє користуватися слабкостями людини у своїх корисливих цілях.
- Амалія (давньогерманське). У дослівному перекладі означає «працьовита». Ця дівчина добра, соромлива і дуже скромна. У власниці цього імені добре розвинена інтуїція. Амалія розумна, дуже ерудована, нерідко може досягти успіхів в акторській майстерності.
- Арина (давньогрецьке). У перекладі означає «мир, спокій». Ім’я має сильну енергетику, тому обіцяє власниці самостійність, вимогливість і рішучість у всіх справах. Ці жінки зазвичай мають у своєму розпорядженні комунікабельність, красномовство і неймовірну чарівність.
- Божена (слов’янське). У перекладі означає «благословенна». Носительці цього імені властива сильна енергетика. Це буде дуже рішуча і свавільна дівчина. Швидше за все, з добре вираженими лідерськими задатками. Ім’я допоможе їй легко впоратися з посадою керівника будь-якого рівня.
- Варвара (давньогрецьке). Перекладається як «іноземка». Астрологи стверджують, що це ім’я обіцяє власниці скромність, товариськість і комунікабельність. Її ніколи не покине оптимізм і відмінне почуття гумору.
- Василина (давньогрецьке). Означає «володарка». Подарує дівчинці чарівність і чудову комунікабельність. Це допоможе завоювати довіру навіть у недружелюбно налаштованих людей. Зазвичай поводиться взірцево, вчиняє тільки по совісті. Дівчинка стане зразковою ученицею, а потім прекрасною співробітницею.
- Валерія (латинське). Означає «сильна». Про таких дівчат можна говорити багато, але основні їхні якості ― самодостатність, уміння адаптуватися в будь-яких умовах. Власниці цього імені з легкістю можуть контролювати свої емоції і придушити в собі будь-який негатив, образи чи поганий настрій.
- Владислава (слов’янське). У перекладі ― «володарка слави». Це ім’я досить популярне і має сильну енергетику. Наділяє дівчинку важливими рисами характеру: конструктивністю, чутливістю, вмінням слухати і співпереживати.
- Глафіра (давньогрецьке). У перекладі звучить як «витончена». Енергетика імені подарує дівчині такі риси характеру як: щирість, справедливість, енергійність. Пустощі ― це не про неї, їй до душі абсолютний порядок, послух і дисципліна.
- Домініка (латинське). Перекладається як «народжена в неділю». Зазвичай таким дівчатам властиві спокій, слухняність і посидючість. Вони виростають дуже доброзичливими та успішними.
- Дарина (слов’янське). Перекладається як «подарована». Таке ім’я обдарує свою володарку багатьма важливими якостями характеру. Наприклад, комунікабельністю, завдяки якій дівчина завжди зможе перебувати в центрі уваги. Дарина дуже чуйна, добродушна, але водночас має непогані задатки лідера.
- Євангеліна (давньогрецьке). Означає «блага звістка». У характері дівчинки пануватимуть активність, незалежність і здорове честолюбство. Втім, разом із цим буде присутня деяка сором’язливість укупі зі схильністю до ліні.
- Єсенія (слов’янське). У дослівному перекладі означає «весняна». Така дівчина готова в будь-який момент прийти на допомогу, пробачити майже будь-які помилки і образи. З легкістю може обіймати керівні посади, де потрібні організаційні здібності.
- Іванна (єврейське). У перекладі звучить як «дана Богом». Ця дівчина за своєю натурою дуже енергійна й емоційна. Вона завжди готова прийти на допомогу іншим, любить займатися благодійністю.
- Ілона (давньогрецьке). Перекладається як «світла». Зазвичай його носійка незалежна, волелюбна, у міру черства, строга, але вкрай розважлива.
- Калерія (індійське), у перекладі означає «гаряча». Свою господиню це ім’я наділить такими рисами характеру: прямолінійність, принциповість, правдолюбство і відкритість. Ці якості завжди цінуються в людях, і така дівчина зможе добре влаштувати своє життя.
- Лада (слов’янське). У дослівному перекладі «дружина». Це ім’я по-різному впливає на характер і долю носійки, бо має давню енергетику. Головна якість усіх власниць цього імені ― вміння підлаштуватися й адаптуватися до будь-яких життєвих ситуацій. Така жінка може прислухатися до себе, мислити логічно, відкинувши емоції.
- Леона (римське). З латини перекладається як «левиця». Дівчинка буде дуже жвавою, веселою, цікавитиметься всім новим, проте, періодично може бути роздратованою і запальною.
- Мілена (слов’янське). У перекладі означає «мила». Це ім’я досить популярне, але не через красу, а через сумісність із багатьма знаками зодіаку. Найпривабливішою для навколишніх якістю можна назвати деяку загадковість, властиву носійкам цього імені.
- Мирослава (слов’янське). Складене ім’я зі слів «мир» і «слава». З ранніх років її характер нагадуватиме букет найкращих якостей. Це буде дуже чуйна, доброзичлива, весела дівчинка. Втім, вона дуже довірлива, і люди цим часто користуватимуться.
- Олівія (римське). Походить від латинського «оливкове дерево». Усім дівчаткам з цим ім’ям притаманні надійність, сумлінність, розсудливість. Дитина ростиме чуйною і веселою, ніколи не дасть собі нудьгувати навіть на самоті.
- Паула (римське). З латині перекладається як «скромна». Носійки цього імені дуже чутливі й наділені емпатією. Хоча здатні керувати і обіймати серйозні керівні посади. До їхніх порад і підказок люди прислухаються.
- Рада (слов’янське). У перекладі з давньослов’янської «весела». Це дуже оптимістичні дівчатка, за характером спокійні, розважливі, віддають перевагу стабільності і практичності. Найчастіше відповідальні і старанні, завжди доводять розпочате до кінця.
- Регіна (римське). У дослівному перекладі «цариця». Регіна володіє справді царськими якостями: завзятість, самозакоханість, самодостатність, упевненість у собі і своїх силах, енергійність і активність.
- Стефанія (давньогрецьке). Буквально перекладається як «діадема». Це непосидючі і вкрай активні дівчата, але водночас досить працьовиті і цілеспрямовані. Завдяки цьому здатні багато чого досягти в житті.
- Теона (грузинське). Походить від грузинського «богиня». За натурою це творча особистість з відмінною інтуїцією і структурним мисленням. Любить істотні зміни і нові враження, легко звикає до зміни діяльності.
- Уляна (латинське). Дослівно означає «щастя». Натура в Улян дуже суперечлива, тому їм одночасно властиві поступливість і впертість, жорстокість і тендітність, мужність і жіночність. Вони намагаються ніколи не обманювати і завжди чинять по совісті.
- Еліна (грецьке). Перекладається як «грекиня». Найчастіше це цілеспрямовані, енергійні, але при цьому дуже емоційні та вразливі жінки. Уміють маніпулювати людьми, завдяки цьому домагаються всього, чого хочуть.
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