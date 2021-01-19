Каждому ребёнку предначертана своя судьба. И думая, как назвать дочь в 2021 году, родители подсознательно стараются подарить ей хорошее будущее. Многие верят, что имя способно повлиять на характер, судьбу и дальнейшую жизнь человека. Но как же правильно назвать девочку в 2021 году? Читайте прямо сейчас!

Девочки, рожденные в 2021 году, будут отличными помощницами по хозяйству, послушными и трудолюбивыми. Учеба будет даваться легко, благодаря этому они достигнут серьёзных успехов в школе и вузе, а затем с легкостью будут продвигаться по карьерной лестнице.

Как выбирать имя для дочери: основные рекомендации

Выбор имени для девочки столь же важен, как и для мальчика, к нему необходимо подходить со всей ответственностью и терпением. Существует два распространенных подхода к подбору имени для дочери: упрощенно их можно назвать «красота» и «смысл». В идеале вам надо постараться совместить оба этих компонента:

Оригинальность и красота. Важной чертой характера можно назвать стремление каждой женщины быть яркой индивидуальностью, не похожей на остальных. Именно поэтому астрологи советуют подбирать девочкам звучные редкие имена, которые могут подчеркнуть их уникальность. Например: Евангелина, Стелла, Стефания, Станислава, Марьяна, Лада.

Значение и характер. Чтобы девушка не просто выделялась оригинальным именем, но и отличалась, например, твердостью характера, стремлением всегда идти до конца, можно выбрать имена, которые характеризуются именно этими качествами. Вот некоторые из них: Нина — «госпожа», Виктория — «победительница», Татьяна — «устроительница», Вероника — «победоносная», Дарья — «наделённая добром».

Вот ещё несколько правил, которые надо обязательно учитывать при оценке выбранных имен:

Благозвучность — имя должно легко запоминаться и произноситься, иначе окружающие будут постоянно делать в нём ошибки.

Красивое сочетание с отчеством — оно должно сочетаться с отчеством и легко произноситься. Лучше, если в имени и отчестве будут одинаковые буквы или слоги.

Инициалы — они могут составлять не всегда приятные «аббревиатуры».

Тёзки и знаменитые носители имени — если имя и фамилия ребёнка совпадают с именем какой-то звезды или известного человека, проследите за его судьбой. Если она была трагичная и не очень счастливая, то стоит отказаться от своего выбора.

Красивые и редкие имена для девочек в 2021 году

Многие родители стараются подобрать современное, но не слишком распространённое имя, которое будет созвучно с фамилией и отчеством. Ежегодно загсы даже публикуют списки неординарных и необычных имен, которые придумали родители для своих чад.

Агата (древнегреческое). В переводе означает «добрая». Наделяет девочку отличной совместимостью с любыми мужчинами. Ей присущи такие черты характера как общительность, дружелюбие, трудолюбие. Идёт чётко к намеченным целям, не сворачивая со своего пути.

Аделина (древнегерманское). Означает «из благородного сословия». Чаще всего носительницы этого имени напористые, целеустремленные, упертые и принципиальные женщины. Отличаются совестливостью и необычайным благородством.

Алиса (древнегерманское). В переводе значит «добросовестная девушка». Алиса добра и щедра, не сможет предать или оклеветать. Не умеет пользоваться слабостями человека в своих корыстных целях.

Амалия (древнегерманское). В дословном переводе означает «трудолюбивая». Эта девушка добра, застенчива и очень скромна. У владелицы этого имени хорошо развитая интуиция. Амалия умна, очень эрудированна, нередко может достигнуть успехов в актерском мастерстве.

Арина (древнегреческое). В переводе означает «мир, покой». Имя имеет сильную энергетику, поэтому сулит обладательнице самостоятельность, требовательность и решительность во всех делах. Эти женщины обычно располагают к себе своей коммуникабельностью, красноречием и невероятным обаянием.

Божена (славянское). В переводе означает «благословенная». Носительнице этого имени присуща сильная энергетика. Это очень решительная и своевольная девушка. Скорее всего, с хорошо выраженными лидерскими задатками. Имя позволит ей с лёгкостью справиться с должностью руководителя любого уровня.

Варвара (древнегреческое). Переводится как «иноземка». Астрологи утверждают, что это имя сулит обладательнице скромность, общительность и коммуникабельность. Её никогда не покинет оптимизм и отменное чувство юмора.

Василина (древнегреческое). Означает «властительница». Подарит девочке обаяние и превосходную коммуникабельность. Это поможет завоевать доверие даже у недружелюбно настроенных людей. Обычно ведёт себя примерно, поступает только по совести. Девочка станет примерной ученицей, а затем прекрасным сотрудником.

Валерия (латинское). Означает «сильная». Про таких девушек можно говорить много, но основные их качества: самодостаточность, умение адаптироваться в любых условиях. Представительницы этого имени с лёгкостью могут контролировать свои эмоции и подавить в себе любой негатив, обиды или плохое настроение.

Владислава (славянское). В переводе — «владеющая славой». Это имя довольно популярно и обладает сильной энергетикой. Наделяет девочку важными чертами характера: конструктивность, чувствительность, умение слушать или сопереживать.

Глафира (древнегреческое). В переводе звучит как «утонченная». Энергетика имени подарит девушке такие черты характера как: искренность, справедливость, энергичность. Шалости ― это не про нее, ей по душе абсолютный порядок, послушание и дисциплина.

Доминика (латинское). Переводится как «рожденная в воскресенье». Обычно таким девушкам присуще спокойствие, послушание и усидчивость. Они вырастают очень доброжелательными и успешными.

Дарина (славянское). Переводится как «подаренная». Такое имя одарит свою обладательницу несколькими важными качествами характера. Например, коммуникабельностью, благодаря которой девушка всегда сможет находиться в центре внимания. Дарина очень отзывчивая, добродушная, но одновременно с этим имеет неплохие задатки лидера.

Евангелина (древнегреческое). Означает «благая весть». В характере девочки будут главенствовать активность, независимость и здоровое честолюбие. Впрочем, вместе с этим буду присутствовать некоторая застенчивость вкупе со склонностью к лени.

Есения (славянское). В дословном переводе означает «весенняя». Такая девушка готова в любой момент прийти на помощь, простить почти любые ошибки и обиды. С лёгкостью может занимать руководящие должности, где требуются организационные способности.

Иванна (еврейское). В переводе звучит как «данная Богом». Эта девушка по своей натуре будет очень энергичная и эмоциональная. Она всегда готова прийти на помощь окружающим, любит заниматься благотворительностью.

Илона (древнегреческое). Переводится как «светлая». Обычно его носительница независима, свободолюбива, в меру черства, строга, но крайне рассудительна.

Калерия (индийское). В переводе означает «горячая». Свою хозяйку это имя наделит такими чертами характера: прямолинейность, принципиальность, правдолюбие и открытость. Эти качества всегда ценятся в людях, и такая девушка сможет хорошо устроить свою жизнь.

Лада (славянское). В дословном переводе «жена». Это имя по-разному влияет на характер и судьбу носительницы, т. к. обладает древней энергетикой. Главное достоинство всех обладательниц этого имени ― умение подстроиться и адаптироваться к любым жизненным ситуациям. Такая женщина может прислушаться к себе, мыслить логически, отбросив эмоции.

Леона (римское). С латыни переводится как «львица». Девочка будет очень подвижной, веселой, интересующейся всем новым, однако, периодически может быть раздраженной и вспыльчивой.

Милена (славянское). В переводе означает «милая». Это имя довольно популярно, но не из-за красоты, а из-за совместимости со многими знаками зодиака. Самым привлекательным для окружающих качеством можно назвать некоторую загадочность обладательницы этого имени.

Мирослава (славянское). Составное имя от слов «мир» и «слава». С ранних лет её характер будет напоминать букет самых лучших качеств. Это будет очень отзывчивая, дружелюбная, весёлая девочка. Впрочем, она очень доверчива, и этим часто будут пользоваться окружающие.

Оливия (римское). Происходит от латинского «оливковое дерево». Всем девочкам с этим именем присущи: надёжность, добросовестность, рассудительность. Ребёнок будет расти отзывчивым и весёлым, он никогда не даст себе скучать даже в одиночестве.

Паула (римское). С латыни переводится как «скромная». Носительницы этого имени очень чувствительны и обладают хорошей эмпатией. Хотя способны руководить и занимать серьезные управляющие должности. К их советам и подсказкам прислушиваются окружающие.

Рада (славянское). В переводе с древнеславянского «весёлая». Это очень оптимистичные девочки, по характеру спокойны, рассудительны, отдают предпочтение стабильности и практичности. Чаще всего ответственны и исполнительны, всегда доводят начатое до конца.

Регина (римское). В дословном переводе «царица». Регина обладает действительно царскими качествами: упорство, самовлюбленность, самодостаточность, уверенность в себе и своих силах, энергичность и активность.

Стефания (древнегреческое). Буквально переводится как «диадема». Это непоседливые и крайне активные девочки, но в то же время довольно трудолюбивые и целеустремленные. Благодаря этому способны многого добиться в жизни.

Теона (грузинское). Происходит от грузинского «богиня». По своей натуре это творческие личности с отличной интуицией и структурным мышлением. Любят существенные перемены и новые впечатления, с лёгкостью привыкают к смене деятельности.

Ульяна (латинское). Дословно означает «счастье». По своей натуре Ульяны очень противоречивы, поэтому им одновременно присущи уступчивость и упрямство, жестокость и хрупкость, мужественность и женственность. Они стараются никогда не обманывать и всегда поступают по совести.

Элина (греческое). Переводится как «гречанка». Чаще всего это целеустремленные, энергичные, но при этом очень эмоциональные и ранимые женщины. Умеют манипулировать людьми, благодаря этому добиваются всего, чего хотят.

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