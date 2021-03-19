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«Сліпа»: анонс 43–45 серій

19.03.2021

Сьогодні, 19 березня, о 16:30 відбудеться показ нових 4345 серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, сліпа провидиця бабуся Люба продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в 4345 серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Наталя раптово дізнається, що її чоловік Жора загинув у ДТП. Найдивовижніше, що в той самий момент вона розмовляла з Жорою по телефону. Убита горем жінка вважає, що це був дзвінок з того світу. Рідний брат Жори Сергій починає допомагати Наталії з усіма її проблемами, яких вистачає. Невідомі кредитори вимагають повернути борг, який залишив Жора. Щоб зібрати таку велику суму, Наталі доведеться продавати квартиру. Баба Люба радить їй не робити цього, але налякана жінка не слухає ясновидиці. Вона тимчасово переїжджає до Сергія, а потім і зовсім закохується у брата свого чоловіка. До чого призведуть ці стосунки? І яку правду дізнається героїня про смерть чоловіка?

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