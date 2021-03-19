«Слепая»: анонс 43–45 серий

Сегодня, 19 марта, в 16:30 состоится показ новых 43–45 серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, – слепая провидица бабушка Люба – продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в 43–45 сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Наталья внезапно узнает, что ее муж Жора погиб в ДТП. Самое удивительное, что в тот самый момент она разговаривала с Жорой по телефону. Убитая горем женщина считает, что это был звонок с того света. Родной брат Жоры Сергей начинает помогать Наталье со всеми ее проблемами, которых хватает. Неизвестные кредиторы требуют вернуть долг, который оставил Жора. Чтобы собрать такую большую сумму, Наталье придется продавать квартиру. Баба Люба советует ей не делать этого, но напуганная женщина не слушает ясновидящую. Она временно переезжает к Сергею, а потом и вовсе влюбляется в брата своего мужа. К чему приведут эти отношения? И какую правду узнает героиня о смерти мужа?

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