Весілля ‒ один із найголовніших днів у житті кожної людини. Підготовка до такої важливої ​​події часом забирає дуже багато сил. Наречена і наречений намагаються зробити все за правилами, щоб їхнє майбутнє сімейне життя було щасливим. Однак є речі, які категорично не можна робити перед весіллям. Які? Читайте в нашому матеріалі.

Що не можна робити перед весіллям

Не можна купувати обручки з камінням. Вони повинні бути гладкими, тоді й сімейне життя буде гладким.

Не можна проводити прибирання і мити підлогу вдома, з якого щойно виїхала наречена. Так вона дуже скоро повернеться.

Наречена не повинна бачити нареченого перед весіллям. Це до розлуки.

Наречений не повинен бачити весільну сукню нареченої до весілля. Це до розлуки.

Наряд нареченої повинен бути суцільним. Тільки сукня. Якщо ж наречена вибирає корсет і спідницю, то її сімейне життя з чоловіком може бути роздільним і невдалим.

На туфлях нареченої не має бути шнурків.

На весілля не можна запрошувати парну кількість гостей.

Що не можна робити молодим в день весілля

Не можна одягати весільну сукню через ноги. Тільки через голову.

Не можна одягати перли на весілля ‒ це до сліз.

Не можна, щоб у день весілля між нареченим і нареченою хтось проходив. Інакше між молодими можуть виникнути сварки або зрада.

Наречена не повинна сама переступати поріг нового дому. Чоловік повинен перенести її через поріг на руках.

Молоді не повинні фотографуватися порізно. Інакше їхнє сімейне життя буде коротким.

Наречена та наречений не повинні їсти з однієї ложки, інакше їхнє життя буде наповнене сварками та розчаруванням.

На весіллі наречена та наречений повинні весь вечір танцювати одне з одним. І лише кілька танців можна станцювати з батьками, які в кінці повинні звести їх одне з одним. З гостями танцювати не можна, інакше бути швидкому розлученню.

Не можна давати міряти обручки іншим людям. Це до розставання.