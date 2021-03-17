Свадьба ‒ один из самых главных дней в жизни каждого человека. Подготовка к такому важному событию порой отбирает очень много сил. Невеста и жених стараются сделать все по правилам, чтобы их будущая семейная жизнь была счастливой. Однако есть вещи, которые категорически нельзя делать перед свадьбой. Какие? Читайте в нашем материале.

Что нельзя делать перед свадьбой

Нельзя покупать обручальные кольца с камнями. Они должны быть гладкими, тогда и семейная жизнь будет гладкой.

Нельзя проводить уборку и мыть пол в доме, из которого только что уехала невеста. Так она очень скоро вернется в отчий дом.

Невеста не должна видеть жениха перед свадьбой. Это к разлуке.

Жених не должен видеть свадебное платье невесты до свадьбы. Это к разлуке.

Наряд невесты должен быть сдельным. Только платье. Если же невеста выбирает корсет и юбку, то ее семейная жизнь с мужем может быть раздельной и неудачной.

На туфлях невесты не должно быть шнурков.

Что нельзя делать молодым в день свадьбы

Нельзя надевать свадебное платье через ноги. Только через голову.

Нельзя надевать жемчуг на свадьбу — это к слезам.

Нельзя, чтобы в день свадьбы между женихом и невестой кто-то проходил. Иначе между молодыми могут возникнуть ссоры или измена.

Невеста не должна в одиночку переступать порог нового дома. Муж должен перенести ее через порог на руках.

Молодые не должны фотографироваться порознь. Иначе их семейная жизнь будет короткой.

Невеста и жених не должны есть с одной ложки, иначе их жизнь будет наполнена ссорами и разочарованием.

На свадьбе невеста и жених должны весь вечер танцевать друг с другом. И лишь пару танцев можно станцевать с родителями, которые в конце должны свести их друг с другом. С гостями танцевать нельзя, иначе быть скорому разводу.

Нельзя давать мерять обручальные кольца другим людям. Это к расставанию.