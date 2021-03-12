«Сліпа»: анонс 39–42 серій

Сьогодні, 12 березня, о 16:30 відбудеться показ нових 39–42 серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, – сліпа провидиця бабуся Люба – продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в 39–42 серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Денис і його дружина Ольга разом уже 15 років. У них успішний сімейний бізнес, довірливі стосунки і, як здавалося Денису, щасливе життя. Єдине питання, у якому подружжя так і не дійшло згоди, – діти. Денис категорично не хоче мати дітей. Поява незнайомки з немовлям на порозі будинку переверне все його життя. Таємницю матері допоможе розкрити сліпа провидиця баба Люба.

Колись давно Юлія Степанівна втратила чоловіка за трагічних обставин. І тепер вона боїться втратити єдиного сина Вадима. Жінка готова на все, щоб захистити свою дитину від жорстокого зовнішнього світу, і не готова прийняти той факт, що Вадим – уже доросла людина. Сліпа радить їй не втручатися в життя сина. Він повинен самостійно пройти всі випробування, тоді на нього чекає щаслива доля. Кожне її втручання лише погіршує ситуацію, ось тільки сама Юлія Степанівна не готова відступати. Вона впевнена: їй видніше, як повинен прожити життя Вадим. На що піде жінка, і чим це обернеться для неї і її сина?

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