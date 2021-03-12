«Слепая»: анонс 39–42 серий

Сегодня, 12 марта, в 16:30 состоится показ новых 39–42 серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, – слепая провидица бабушка Люба – продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в 39–42 сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Денис и его жена Ольга вместе уже 15 лет. У них успешный семейный бизнес, доверительные отношения и, как казалось Денису, счастливая жизнь. Единственный вопрос, в котором супруги так и не пришли к согласию, – дети. Денис категорически не хочет иметь детей. Появление незнакомки с младенцем на пороге дома перевернет всю его жизнь. Тайну матери поможет раскрыть слепая провидица баба Люба.

Когда-то давно Юлия Степановна потеряла мужа при трагических обстоятельствах. И теперь она боится потерять единственного сына Вадима. Женщина готова на все, чтобы защитить своего ребенка от жестокого внешнего мира, и не готова принять тот факт, что Вадим – уже взрослый человек. Слепая советует ей не вмешиваться в жизнь сына. Он должен самостоятельно пройти все испытания, тогда его ждет счастливая судьба. Каждое ее вмешательство лишь усугубляет ситуацию, вот только сама Юлия Степановна не готова отступать. Она уверена: ей виднее, как должен прожить жизнь Вадим. На что пойдет женщина, и чем это обернется для нее и ее сына?

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