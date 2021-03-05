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«Сліпа»: анонс 35–38 серій

05.03.2021

Сьогодні, 5 березня, о 16:30 відбудеться показ нових 3538 серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, сліпа провидиця бабуся Люба продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в 3538 серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

25-річна Уляна Яковчук уперше знепритомніла на власному весіллі, а потім це стало часто повторюватися. Стан молодої жінки погіршувався: її мучили головні болі й нічні кошмари. Жоден з лікарів не міг пояснити причин того, що відбувається, адже всі аналізи були в нормі. Тому Уляна поїхала по допомогу до бабусі Люби. Хто ж винен у тому, що медовий місяць перетворився на кошмар, і в чому єдина надія Уляни на збереження свого життя?

Марина Сергіївна побачила в дзеркалі привида свого покійного чоловіка саме в той день, коли їй зробив пропозицію Андрій Володимирович. Невже привид хотів застерегти її від хибного кроку? У якому віці вже не можна виходити заміж? Чи буває кохання на пенсії? Ці питання мучили Марину Сергіївну, і з ними вона прийшла до Сліпої. Та чи вдалося жінці виконати вказівки баби Люби, щоб зберегти свою пізню любов і стати щасливою?

Дивіться вже сьогодні о 16:30 нові випуски серіалу «Сліпа» на телеканалі СТБ!

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