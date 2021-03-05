«Слепая»: анонс 35–38 серий

Сегодня, 5 марта, в 16:30 состоится показ новых 35–38 серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, – слепая провидица бабушка Люба – продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в 35–38 сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

25-летняя Ульяна Яковчук впервые потеряла сознание на собственной свадьбе, а потом это стало часто повторяться. Состояние молодой женщины ухудшалось — ее мучили головные боли и ночные кошмары. Ни один из врачей не мог объяснить причин происходящего, ведь все анализы были в норме. Поэтому Ульяна поехала за помощью к бабушке Любе. Кто же виноват в том, что медовый месяц превратился в кошмар, и в чем единственная надежда Ульяны на сохранение собственной жизни?

Марина Сергеевна увидела в зеркале призрак своего покойного мужа именно в тот день, когда ей сделал предложение Андрей Владимирович. Неужели призрак хотел предостеречь ее от ошибочного шага? В каком возрасте уже нельзя выходить замуж? Бывает ли любовь на пенсии? Эти вопросы мучили Марину Сергеевну, и с ними она пришла к Слепой. Но удалось ли женщине выполнить указания бабы Любы, чтобы сохранить свою позднюю любовь и стать счастливой?

Смотрите уже сегодня в 16:30 новые выпуски сериала «Слепая» на телеканале СТБ!

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