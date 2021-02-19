Сьогодні, 19 лютого, о 18:00 відбудеться показ 27–30 серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, – сліпа провидиця бабуся Люба – продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в 27–30 серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Унаслідок нещасного випадку Настя зазнала травми голови і впала в кому. Коли вона прийшла до тями, лікарі поставили діагноз – амнезія. Дівчина нічого не пам’ятає ні про себе, ні про свого нареченого Ігоря і свої почуття до нього. Єдине, що Настя відчуває до чоловіка, з яким нібито збиралася побратися, – це відраза. Вона не вірить, що могла закохатися в Ігоря, хоча всі навколо тільки і говорять, яка вони чудова пара. Допомогти зможе тільки сліпа провидиця баба Люба.

Тамара, піддавшись умовлянням чоловіка Віктора, погодилася прикрити перед дружиною його брата Сергія. Тепер вона повинна брехати Наталі, займатися долею коханки Сергія і їхньої позашлюбної дитини. Ситуація дедалі ускладнюється, і розібратися в ній самостійно, без Сліпої стає неможливим.

Video: «Сліпа»: анонс 27–30 серій Що ж буде в 27–30 серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз

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