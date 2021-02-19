Сегодня, 19 февраля, в 18:00 состоится показ 27–30 серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, – слепая провидица бабушка Люба – продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в 27–30 сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Вследствие несчастного случая Настя получила травму головы и впала в кому. Когда она пришла в себя, врачи поставили диагноз — амнезия. Девушка ничего не помнит ни о себе, ни о своем женихе Игоре и своих чувствах к нему. Единственное, что Настя чувствует к мужчине, с которым якобы собиралась пожениться, – это отвращение. Она не верит, что могла влюбиться в Игоря, хотя все вокруг только и говорят, какая они отличная пара. Помочь сможет только слепая провидица баба Люба.

Тамара, поддавшись уговорам мужа Виктора, согласилась прикрыть перед женой его брата Сергея. Теперь она должна врать Натали, заниматься судьбой любовницы Сергея и их внебрачного ребенка. Ситуация все усложняется, и разобраться в ней самостоятельно, без Слепой становится невозможным.

Video: «Слепая»: анонс 27–30 серий Что же будет в 27–30 сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас

Больше по теме: «Слепая» 54 серия: Почему никому нельзя отдавать пуповину

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ