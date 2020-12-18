Сьогодні, 18 грудня, о 14:50 відбудеться показ 55―57 серій 2 сезону серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, ― сліпа провидиця бабуся Люба ― продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в 55―57 серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Домогосподарка Юля вже два роки живе з цивільним чоловіком Олексієм. Вони мріють про дитину, однак Юля ніяк не може завагітніти. Жінка підозрює, що причиною цього є її вчинок: у 18 років вона народила сина й відмовилась від нього. Юля знаходить нову сім’ю хлопчика і влаштовується працювати нянею. Вона мріє заслужити прощення сина, щоб зняти прокляття, але насправді робить тільки гірше.

Життя успішної Аліни несподівано пішло шкереберть. Зате справи її подруги дитинства, невдахи Аліси, йшли дедалі краще. Усе хороше з життя Аліни поступово переходило до Аліси. Налякана дівчина звернулася по допомогу до Сліпої і дізналася, що подругам не можна було святкувати дні народження в один день.

Ще недавно Даша вважала себе абсолютно щасливою: коханий чоловік, прекрасна робота. Та останнім часом у неї почалися видіння, у яких жінка бачила себе мертвою. Даша втратила апетит й інтерес до життя, майже не спілкувалася з чоловіком. Лікарі розводили руками ― все в нормі. Налякана власним станом, Даша звернулася по допомогу до Сліпої. І якраз вчасно, бо хтось справді намагався звести її в могилу. Хто ця людина? І чи вдасться Даші уникнути смерті, що вже буквально дихає їй у потилицю?

Video: «Сліпа»: анонс 55―57 серій 2 сезону Сьогодні, 18 грудня, о 14:50 відбудеться показ 55―57 серій 2 сезону серіалу Сліпа

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