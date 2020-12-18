Сегодня, 18 декабря, в 14:50 состоится показ 55―57 серий 2 сезона сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, ― слепая провидица бабушка Люба ― продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в 55―57 сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Домохозяйка Юля уже два года живет с гражданским мужем Лешей. Они мечтают о ребенке, однако Юля никак не может забеременеть. Женщина подозревает, что причина в ее поступке: в 18 лет она родила сына и отказалась от него. Юля находит новую семью мальчика и устраивается работать няней. Она мечтает заслужить прощение сына, чтобы снять проклятие, но на самом деле делает только хуже.

Жизнь успешной Алины неожиданно пошла наперекосяк. Зато дела ее подруги детства, неудачницы Алисы, шли все лучше. Все хорошее из жизни Алины постепенно переходило к Алисе. Напуганная девушка обратилась за помощью к Слепой и узнала, что подругам нельзя было праздновать дни рождения в один день.

Еще недавно Даша считала себя абсолютно счастливой: любимый муж, прекрасная работа. Но в последнее время у нее начались видения, в которых женщина видела себя мертвой. Даша потеряла аппетит и интерес к жизни, почти не общалась с мужем. Врачи разводили руками — все в норме. Напуганная собственным состоянием, Даша обратилась за помощью к Слепой. И как раз вовремя, потому что кто-то действительно пытался свести ее в могилу. Кто этот человек? И удастся ли Даше избежать смерти, что уже буквально дышит ей в затылок?

Video: «Слепая»: анонс 55―57 серий 2 сезона Сегодня, 18 декабря, в 14:50 состоится показ 55―57 серий 2 сезона сериала Слепая

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