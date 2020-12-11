Сьогодні, 11 грудня, о 16:25 відбудеться показ 51―52 серій 2 сезону серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, ― сліпа провидиця бабуся Люба ― продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в 51―52 серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Ще недавно в родині 28-річної Яни панували щастя і злагода. Та останнім часом вона почала знаходити на одязі чоловіка дивні шпильки, приколоті навхрест. Відтоді життя сім’ї перетворилося на справжній кошмар. Сліпа каже, що Яні справді загрожує смертельна небезпека. Чи вдасться жінці з допомогою баби Люби відвести від себе біду і з’ясувати, хто бажає їй нещастя?

44-річна Жанна недавно одружила свого єдиного сина Олеся, але не довіряє невістці. Так що під час відсутності сина вона вирішує навідатися в квартиру молодят. І майже вчасно ― Жанна впевнена, що чула зі спальні чоловічий голос. Жінка не сумнівається, що невістка зраджує Олесеві. Але хто насправді привів зраду в дім молодих ― невістка, Олесь чи давні сімейні таємниці?

Video: «Сліпа»: анонс 51―52 серій 2 сезону Що ж буде в 51―52 серіях проєкту Сліпа? Читайте просто зараз

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