Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Слепая»: анонс 51―52 серий 2 сезона

11.12.2020

Сегодня, 11 декабря, в 16:25 состоится показ 51―52 серий 2 сезона сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, ― слепая провидица бабушка Люба ― продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в 51―52 сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Еще недавно в семье 28-летней Яны царили счастье и согласие. Но в последнее время она начала находить на одежде мужа странные булавки, приколотые накрест. С тех пор жизнь семьи превратилась в настоящий кошмар. Слепая говорит, что Яне действительно угрожает смертельная опасность. Удастся ли женщине с помощью бабы Любы отвести от себя беду и выяснить, кто желает ей несчастья?

44-летняя Жанна недавно женила своего единственного сына Олеся, но не доверяет невестке. Так что в отсутствие сына она решает наведаться в квартиру молодоженов. И почти вовремя — Жанна уверена, что слышала из спальни мужской голос. Женщина не сомневается, что невестка изменяет Олесю. Но кто на самом деле привел измену в дом молодых — невестка, Олесь или старые семейные тайны?

Video: «Слепая»: анонс 51―52 серий 2 сезона

Что же будет в 51―52 сериях проекта Слепая? Читайте прямо сейчас

Больше по теме: Что нельзя дарить женщине

Читайте нас также в Viber и Telegram.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить