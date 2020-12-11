Сегодня, 11 декабря, в 16:25 состоится показ 51―52 серий 2 сезона сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, ― слепая провидица бабушка Люба ― продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в 51―52 сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Еще недавно в семье 28-летней Яны царили счастье и согласие. Но в последнее время она начала находить на одежде мужа странные булавки, приколотые накрест. С тех пор жизнь семьи превратилась в настоящий кошмар. Слепая говорит, что Яне действительно угрожает смертельная опасность. Удастся ли женщине с помощью бабы Любы отвести от себя беду и выяснить, кто желает ей несчастья?

44-летняя Жанна недавно женила своего единственного сына Олеся, но не доверяет невестке. Так что в отсутствие сына она решает наведаться в квартиру молодоженов. И почти вовремя — Жанна уверена, что слышала из спальни мужской голос. Женщина не сомневается, что невестка изменяет Олесю. Но кто на самом деле привел измену в дом молодых — невестка, Олесь или старые семейные тайны?

Video: «Слепая»: анонс 51―52 серий 2 сезона Что же будет в 51―52 сериях проекта Слепая? Читайте прямо сейчас

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