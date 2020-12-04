Сьогодні, 4 грудня, о 16:25 відбудеться показ 47 і 48 серій 2 сезону серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, ― сліпа провидиця бабуся Люба ― продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в 47 і 48 серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Тетяна кохала свого чоловіка Сергія, і це було взаємно. Та нещодавно в її житті з’явився Вадим ― чоловік, від якого жінка буквально втратила голову. Вона розривалася між новими почуттями і сімейним обов’язком. Та ще й почала бачити видіння. Під час останнього побачення з коханцем їй привиділася дівчина, яка попереджала Тетяну про швидку смерть від рук Вадима. По допомогу жінка звернулася до Сліпої. Чи встигне провидиця відвести від Тетяни смертельну небезпеку?

Телеведучий Олег Степаненко починає страждати на неконтрольовані спалахи гніву, під час яких він б’є свою дружину Яну. Наляканий цим чоловік їде до Сліпої. Від неї він дізнається про прокляття, яке пов’язане в його житті з числом 31. Щоб позбутися від цього жаху, він повинен розшукати жінку зі свого минулого.

Video: «Сліпа»: анонс 47 і 48 серій 2 сезону Що ж буде в 47 і 48 серіях проєкту Сліпа? Читайте просто зараз

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