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«Слепая»: анонс 47 и 48 серий 2 сезона

04.12.2020

Сегодня, 4 декабря, в 16:25 состоится показ 47 и 48 серий 2 сезона сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, ― слепая провидица бабушка Люба ― продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в 47 и 48 сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Татьяна любила своего мужа Сергея, и это было взаимно. Но недавно в ее жизни появился Вадим – человек, от которого женщина буквально потеряла голову. Она разрывалась между новыми чувствами и семейным долгом. Да еще и начала видеть видения. Во время последнего свидания с любовником ей померещилась девушка, которая предупреждала Татьяну о скорой смерти от рук Вадима. За помощью женщина обратилась к Слепой. Успеет ли провидица отвести от Татьяны смертельную опасность?

Телеведущий Олег Степаненко начинает страдать от неконтролируемых вспышек гнева, во время которых он бьет свою жену Яну. Напуганный этим мужчина едет к Слепой. От нее он узнает о проклятии, которое связано в его жизни с числом 31. Чтобы избавиться от этого ужаса, он должен разыскать женщину из своего прошлого.

Video: «Слепая»: анонс 47 и 48 серий 2 сезона

Что же будет в 47 и 48 сериях проекта Слепая? Читайте прямо сейчас

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