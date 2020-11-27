«Сліпа»: анонс 43―44 серій 2 сезону

Сьогодні, 27 листопада, о 16:25 відбудеться показ 43―44 серій 2 сезону серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, ― сліпа провидиця бабуся Люба ― продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в 43―44 серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Лара кілька років тому втратила чоловіка, але незабаром зустріла нове кохання ― Влада. У пари все складалося добре, поки раптом турботливий і люблячий Влад не став грубим, різким і почав ненавидіти Лару. Від Сліпої жінка дізнається, що на Влада діють ворожіння. Кому ж знадобилося руйнувати їхні стосунки? Лара підозрює дорослу дочку, яка терпіти не може Влада. І все виявляється не так просто.

Офіціантка Настя мріє схуднути заради підвищення. Сестра її нареченого знаходить для неї дієтолога, але той виявляється людиною, яка останнім часом переслідує дівчину у видіннях. Сліпа категорично забороняє їй скидати вагу і радить негайно припинити візити до дієтолога, інакше на неї чекає смерть. Однак лікар має над нею якусь незбагненну владу. Настя мимоволі закохується в нього і починає стрімко втрачати сили…

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