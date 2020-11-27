«Слепая»: анонс 43―44 серий 2 сезона

Сегодня, 27 ноября, в 16:25 состоится показ 43―44 серий 2 сезона сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, ― слепая провидица бабушка Люба ― продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в 43―44 сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Лара несколько лет назад потеряла мужа, но вскоре встретила новую любовь — Влада. У пары все складывалось хорошо, пока вдруг заботливый и любящий Влад не стал грубым, резким и начал ненавидеть Лару. От Слепой женщина узнает, что на Влада действуют гадания. Кому же понадобилось разрушать их отношения? Лара подозревает взрослую дочь, которая терпеть не может Влада. И все оказывается не так просто.

Официантка Настя мечтает похудеть ради повышения. Сестра ее жениха находит для нее диетолога, но тот оказывается человеком, который в последнее время преследует девушку в видениях. Слепая категорически запрещает ей сбрасывать вес и советует немедленно прекратить визиты к диетологу, иначе ее ждет смерть. Но врач имеет над ней какую-то непостижимую власть. Настя невольно влюбляется в него и начинает стремительно терять силы…

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