«Сліпа»: анонс 28―30 серій 2 сезону

Сьогодні, 30 жовтня, о 16:25 відбудеться показ 28―30 серій 2 сезону серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних історіях, ― сліпа провидиця бабуся Люба ― продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде у 28―30 серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Щасливий шлюб Олени раптово перетворився на кошмар. Її ще зовсім нещодавно ідеальний чоловік Артем почав кричати на дружину, говорити грубо і програвати гроші на тоталізаторі. А ще уві сні він став розмовляти іншою мовою. Артема ніби підмінили! Зате в Олениної подруги Світлани особисте життя налагодилося. Вона нарешті виходить заміж за чоловіка, який поводиться так само ідеально, як колись Артем. Сліпа провидиця впевнена: це не випадковість. Чи зможе Олена заради збереження свого шлюбу змусити подругу відмовитися від нареченого?

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Надя Роздобудько підозрює, що чоловік почав зраджувати. А як ще пояснити, чому в них із Петром уже пів року немає близькості? Баба Люба впевнена ― Петро уникає її, тому що має при собі якусь річ покійного чоловіка Наді. Щось кругле і зі стрілками підкинула якась зла жінка. Чи зможе Надя розшукати цю річ і врятувати шлюб?

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З дочкою Георгія, Оленою, трапилася біда. Дівчинка ніби застигла. Вона мовчить і ні на що не реагує. Поки лікарі намагаються з’ясувати, що сталося з дитиною, Георгій іде до Сліпої. Баба Люба впевнена ― дівчинку зачарували. Щоб допомогти дочці, Георгій повинен знайти блакитноокого блондина. Фото цієї людини є в телефоні Олени. Хто він і як пов’язаний із його дочкою?

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Дивіться серіал «Сліпа» вже сьогодні о 16:25 на телеканалі СТБ!

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