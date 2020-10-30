«Слепая»: анонс 28―30 серий 2 сезона

Сегодня, 30 октября, в 16:25 состоится показ 28―30 серий 2 сезона сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, ― слепая провидица бабушка Люба ― продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в 28―30 сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Счастливый брак Елены внезапно превратился в кошмар. Ее еще совсем недавно идеальный муж Артем начал кричать на жену, говорить грубости и проигрывать деньги на тотализаторе. А еще во сне он стал разговаривать на незнакомом языке. Артема будто подменили! Зато у подруги Лены ― Светланы ― личная жизнь наладилась. Она наконец-то выходит замуж за мужчину, который ведет себя так же идеально, как когда-то Ленин Артем. Слепая провидица уверена: это не случайность. Сможет ли Елена заставить подругу отказаться от ее жениха ради сохранения брака Лены?

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Надя Роздобудько подозревает, что муж начал изменять. А как иначе объяснить, почему у них с Петром уже полгода нет близости? Баба Люба уверена ― Петр избегает ее, имея при себе какую-то вещь покойного мужа Нади. Что-то круглое и со стрелками подбросила какая-то злая женщина. Сможет ли Надя разыскать эту вещь и спасти брак?

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С дочерью Георгия, Леной, случилась беда. Девочка будто застыла. Она молчит и ни на что не реагирует. Пока врачи пытаются выяснить, что произошло с ребенком, Георгий идет к Слепой. Баба Люба уверена ― девочку очаровали. Чтобы помочь дочери, Георгий должен найти голубоглазого блондина. Фото этого человека есть в телефоне Лены. Кто он и как связан с его дочерью?

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