«Сліпа»: анонс 23―25 серій 2 сезону

Сьогодні, 23 жовтня, о 16:25 відбудеться показ 23―25 серій 2 сезону серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних історіях, ― сліпа провидиця бабуся Люба ― продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде у 23―25 серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Вікторія дуже турбується за свою дочку Тетяну. Дівчина вже двічі виходила заміж і двічі втрачала своє кохання, кожен раз рівно через рік після весілля. Наближається річниця третього шлюбу Тетяни. Вікторія йде до Сліпої, щоб дізнатися, чи не прокляв хтось дочку, і чи не загрожує щось і цього разу її щастю. Відповідь Сліпої вражає жінку – Тетяна прокляла себе сама. Як тепер зняти це прокляття? Чи зможе дівчина знайти своє щастя?

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Оксана дуже хоче вийти заміж, але у неї не складаються стосунки з чоловіками. Її в прямому сенсі обпікає, коли вона збирається з кимось поцілуватися або зайнятися коханням. Сліпа бачить, що рік тому в ніч на Івана Купала хтось наслав на дівчину «жаровник». Поки Оксана не знайде цю людину – не буде їй жіночого щастя. Дівчині треба поспішати, адже єдиний шанс все виправити – провести обряд, про який сказала Сліпа, в найближчу ніч на Івана Купала.

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Марія жила в щасливому шлюбі більше десяти років, однак стала підозрювати, що у чоловіка з’явилася коханка. Жінка самостійно провела обряд на збереження сім’ї, але невдало. Чи зможе Марія виправити помилку і повернути коханого? У цьому не впевнена навіть сліпа провидиця бабуся Люба…

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Дивіться серіал «Сліпа» вже сьогодні о 16:25 на телеканалі СТБ!

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