«Слепая»: анонс 23―25 серий 2 сезона

Сегодня, 23 октября, в 16:25 состоится показ 23-25 серий 2 сезона сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, – слепая провидица бабушка Люба – продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в 23-25 сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Виктория очень беспокоится за свою дочь Татьяну. Девушка уже дважды выходила замуж и дважды теряла свою любовь, каждый раз ровно через год после свадьбы. Приближается годовщина третьего брака Татьяны. Виктория идет к Слепой, чтобы узнать, не проклял кто-то дочь, и не грозит что-то и в этот раз счастью. Ответ Слепой поражает женщину – Татьяна прокляла себя сама. Как теперь снять это проклятие? Сможет ли девушка найти свое счастье?

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Оксана очень хочет выйти замуж, но у нее не складываются отношения с мужчинами. Ее в прямом смысле обжигает, когда она собирается с кем-то поцеловаться или заняться любовью. Слепая видит, что год назад в ночь на Ивана Купала кто-то наслал на девушку «жаровник». Пока Оксана не найдет этого человека – не будет ей женского счастья. Девушке надо спешить, ведь единственный шанс все исправить – провести обряд, о котором сказала Слепая, в ближайшую ночь на Ивана Купала.

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Мария жила в счастливом браке более десяти лет, однако стала подозревать, что у мужа появилась любовница. Женщина самостоятельно провела обряд на сохранение семьи, но неудачно. Сможет ли Мария исправить ошибку и вернуть любимого? В этом не уверена даже слепая провидица баба Люба…

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Смотрите сериал «Слепая» уже сегодня в 16:25 на телеканале СТБ!

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