Приметы для незамужних
03.09.2020
Каждая девушка мечтает выйти замуж. Но что делать, если время идет, а суженого все нет? Существует очень много примет для незамужних. И если следовать им, то в скором времени можно найти свою пару. Читайте в нашем материале самые правдивые приметы для незамужних девушек.
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Приметы для незамужних девушек
- Чтобы девушка не осталась старой девой, нельзя передавать вещи через порог.
- Чтобы быстрее выйти замуж, нужно мести пол по направлению к окну или столу, от двери. И не нужно заметать мусор вокруг себя.
- Чтобы не остаться старой девой, нельзя делать прическу при посторонних.
- Нельзя приглашать гостей в дом, если там беспорядок. Так можно остаться старой девой.
- Нельзя носить кольцо на безымянном пальце незамужним.
- Нельзя мерить чужое свадебное платье незамужней девушке.
- Чтобы побыстрее выйти замуж, нельзя сидеть на углах стола.
- Если в семье две дочери, младшая не должна первой выходить замуж. Иначе старшая сестра будет одинокой всю жизнь.
- Чтобы поскорее встретить своего суженого, нужно поставить в спальне парные фигурки животных.
- Если девушка нашла букет цветов на улице, ей пора готовиться к скорой свадьбе.
- Чтобы быстрее выйти замуж, нужно располагать обувь носками в одном направлении, чтобы боковые стороны касались одна другой.
- Чем чаще женщина катается на осле, тем быстрее найдет своего суженого.
- Чтобы побыстрее найти своего суженого, нужно испечь выпечку и угостить всех, кто вызывает положительные эмоции. За такие дела судьба наградит девушку счастьем.
- Чтобы встретить своего суженого, незамужней девушке нужно накормить бездомных людей, животных и птиц. Так она быстрее выйдет замуж.
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