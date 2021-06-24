Сьогодні, 24 червня, о 16:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 124 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть убивство професора криміналістики. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

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У 124 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Які стосунки пов’язували загиблого професора з його товаришами по чарці?

Чи міг загиблий стати жертвою аферистів, які хотіли заволодіти його майном?

Які таємниці приховував загиблий, і чому його насправді вбили ударом по голові?

Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?

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