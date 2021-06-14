Сьогодні, 14 червня, о 16:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 117 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть убивство студентки Вероніки Дворецької. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ю багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідеп ує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

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У 117 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Невже загибла Вероніка знущалася з однолітків?

Чому Вероніка організувала справжнє цькування своєї колишньої подруги?

Чи могли дівчину зарізати через помсту?

Чи вдасться слідчим ОСА розкрити цей складний злочин?

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