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«Слід»: чим зацікавить 81 серія детективного серіалу

22.03.2021

Сьогодні, 22 березня, о 15:40 в ефірі телеканалу СТБ вийде 81 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть трагічний випадок з бізнесменом Миколою Мельником, який розбився під час польоту на парашуті. Усі деталі читайте в матеріалі.

Більше на тему: Топ-10 детективних серіалів

У 81 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Чому через три місяці після трагедії Микола помер за загадкових обставин?
  • Хто зіпсував стропи з допомогою сірчаної кислоти?
  • Чи зможе команда ОСА розплутати цю загадкову справу?
  • Хто насправді скоїв злочин? Чи це був усе-таки нещасний випадок?

Video: «Слід»: чим зацікавить 81 серія детективного серіалу

Серіал Слід 81 серія на сайті СТБ вже 22.03.2021. Про що сюжет вісімдесят першої серії фільму Слід читайте в анонсі

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