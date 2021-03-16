Сьогодні, 16 березня, о 15:40 в ефірі телеканалу СТБ вийде 78 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть смерть сина бізнесмена Дениса Григоренка, якого вбили під час пограбування будинку. Всі деталі читайте в матеріалі.

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У 78 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Невже син бізнесмена Вадим став жертвою банди гастролерів, які до цього вже пограбували не один будинок?

Чому дружину бізнесмена відключили ще до початку пограбування?

Чи зможе мачуха убитого хлопця дати хоч якісь свідчення, які допоможуть розшукати вбивцю?

Хто насправді скоїв злочин?

Video: «Слід»: чим зацікавить 78 серія детективного серіалу Серіал Слід 78 серія на сайті СТБ вже 16.03.2021. Про що сюжет сімдесят восьмої серії фільму Слід читайте в анонсі

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