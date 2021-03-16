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«Слід»: чим зацікавить 78 серія детективного серіалу

16.03.2021

Сьогодні, 16 березня, о 15:40 в ефірі телеканалу СТБ вийде 78 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть смерть сина бізнесмена Дениса Григоренка, якого вбили під час пограбування будинку. Всі деталі читайте в матеріалі.

Більше на тему: Тетяна Кравченко: Ольга Косач — леді-справедливість

У 78 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Невже син бізнесмена Вадим став жертвою банди гастролерів, які до цього вже пограбували не один будинок?
  • Чому дружину бізнесмена відключили ще до початку пограбування?
  • Чи зможе мачуха убитого хлопця дати хоч якісь свідчення, які допоможуть розшукати вбивцю?
  • Хто насправді скоїв злочин?

Video: «Слід»: чим зацікавить 78 серія детективного серіалу

Серіал Слід 78 серія на сайті СТБ вже 16.03.2021. Про що сюжет сімдесят восьмої серії фільму Слід читайте в анонсі

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