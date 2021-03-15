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«Слід»: чим зацікавить 77 серія детективного серіалу

15.03.2021

Сьогодні, 15 березня, о 15:40 в ефірі телеканалу СТБ вийде 77 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть загадкову смерть Артема Лащенка. Усі деталі читайте в матеріалі.

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Більше на тему: Андрій Броменко ― лікар Хаус і Шерлок Холмс в одній особі

У 77 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Невже Артем помер від вибуху навушників?
  • Чи можуть несправні бездротові навушники призвести до смерті людини?
  • Невже виробнику техніки доведеться звилучити велику партію бездротових навушників?
  • Чи вдасться команді ОСА довести або спростувати, що Лащенка вбили саме навушники?

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