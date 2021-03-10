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«Слід»: чим зацікавить 75 серія детективного серіалу

10.03.2021

Сьогодні, 10 березня, о 15:40 в ефірі телеканалу СТБ вийде 75 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть смерть двох невідомих, тіла яких знайшли в каналізаційному колодязі. Усі деталі читайте в матеріалі.

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У 75 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Невже пару пограбували перед тим, як зіштовхнути в каналізаційний колодязь?
  • Хто і чому задушив хлопця поліетиленовим пакетом?
  • Кому належить клаптик паперу з печаткою фірми «ТаланКиївБуд», який слідчі знайшли на місці злочину?
  • Хто насправді скоїв убивство?

 

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