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«Слід»: чим зацікавить 74 серія детективного серіалу

09.03.2021

Сьогодні, 9 березня, о 15:40 в ефірі телеканалу СТБ вийде 74 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть убивство ув’язненого злодія в законі та співробітника колонії Полякова. Усі деталі читайте в матеріалі.

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У 74 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Чому вбивця вибрав розстріл як спосіб знищити жертву?
  • Хто такий кілер Тихий і чому саме він став головним підозрюваним у злочині?
  • Хто найняв кілера, щоб убити злодія в законі?
  • Навіщо кілер застрелив і охоронця?

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