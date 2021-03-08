Сьогодні, 8 березня, о 15:40 в ефірі телеканалу СТБ вийде 73 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть убивство колишнього викладача Степана Мірошнико та його дружини Ольги. Усі деталі читайте в матеріалі.

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У 73 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Навіщо після вогнепальної рани вбивця завдав жертвам удари ножем?

За що Степана Мірошнико звільнили з університету?

Невже Степана вбили через помсту?

Хто насправді скоїв злочин?

Video: «Слід»: чим зацікавить 73 серія детективного серіалу Серіал Слід 73 серія на сайті СТБ вже 08.03.2021. Про що сюжет Сімдесят третій серії фільму Слід читайте в анонсі

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