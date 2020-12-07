Сьогодні, 7 грудня, о 15:30 в ефірі телеканалу СТБ вийде 65 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть смерть обгорілої до невпізнання дівчини. Усі деталі читайте в матеріалі.

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У 65 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Чому слідчим ОСА на перший погляд здасться, що загибла була наркоманкою і згоріла через необережність?

Хто побив і налякав дівчину перед сметрю так, що в неї не витримало серце?

Чи причетний до смерті Світлани її друг Арсен Гудзь?

Чому батько Арсена впевнений, що його сина викрав колектор Жукін? І чи так це насправді?

Video: «Слід»: чим зацікавить 65 серія детективного серіалу Серіал Слід 65 серія на сайті СТБ вже 07.12.2020. Про що сюжет шістьдесят п'ятий серії фільму Слід читайте в анонсі

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