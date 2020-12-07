«Слід»: чим зацікавить 65 серія детективного серіалу
07.12.2020
Сьогодні, 7 грудня, о 15:30 в ефірі телеканалу СТБ вийде 65 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть смерть обгорілої до невпізнання дівчини. Усі деталі читайте в матеріалі.
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У 65 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:
- Чому слідчим ОСА на перший погляд здасться, що загибла була наркоманкою і згоріла через необережність?
- Хто побив і налякав дівчину перед сметрю так, що в неї не витримало серце?
- Чи причетний до смерті Світлани її друг Арсен Гудзь?
- Чому батько Арсена впевнений, що його сина викрав колектор Жукін? І чи так це насправді?
Video: «Слід»: чим зацікавить 65 серія детективного серіалу
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