Сьогодні, 1 грудня, о 15:30 в ефірі телеканалу СТБ вийде 62 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть убивство поліцейського, якому відрубали пучки пальців і спотворили обличчя. Усі деталі читайте в матеріалі.

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У 62 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Навіщо поліцейському відрізали кінчики пальців і спотворили обличчя?

Що означає записка з адресою бізнесмена Романа Коваля, яку знайшли в кишені жертви?

Куди зник бізнесмен і чому слідом за ним пропала його співмешканка, яку він, імовірно, зґвалтував перед втечею?

Яку правду приховує втікачка? І чи жива дівчина взагалі?

Video: «Слід»: чим зацікавить 62 серія детективного серіалу Серіал Слід 62 серія на сайті СТБ вже 01.12.2020. Про що сюжет шістьдесят другому серії фільму Слід читайте в анонсі

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