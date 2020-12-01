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«Слід»: чим зацікавить 62 серія детективного серіалу

01.12.2020

Сьогодні, 1 грудня, о 15:30 в ефірі телеканалу СТБ вийде 62 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть убивство поліцейського, якому відрубали пучки пальців і спотворили обличчя. Усі деталі читайте в матеріалі.

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У 62 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Навіщо поліцейському відрізали кінчики пальців і спотворили обличчя?
  • Що означає записка з адресою бізнесмена Романа Коваля, яку знайшли в кишені жертви?
  • Куди зник бізнесмен і чому слідом за ним пропала його співмешканка, яку він, імовірно, зґвалтував перед втечею?
  • Яку правду приховує втікачка? І чи жива дівчина взагалі?

Video: «Слід»: чим зацікавить 62 серія детективного серіалу

Серіал Слід 62 серія на сайті СТБ вже 01.12.2020. Про що сюжет шістьдесят другому серії фільму Слід читайте в анонсі

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