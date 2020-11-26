Сьогодні, 26 листопада, о 15:30 в ефірі телеканалу СТБ вийде 60 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть зникнення єдиної доньки професора з нанотехнологій Анатолія Недзільського. Усі деталі читайте в матеріалі.

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У 60 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Хто відправив Анатолію Недзільському записку з вимогою викупу в двадцять тисяч доларів?

Кому належать сліди метамфетаміну, які експертиза виявила на записці?

Невже до зникнення дівчинки причетна її мати, наркоманка зі стажем?

Як тіло Лізи з перерізаним горлом опинилося в парку?

Video: «Слід»: чим зацікавить 60 серія детективного серіалу Серіал Слід 60 серія на сайті СТБ вже 26.11.2020. Про що сюжет шістдесятої серії фільму Слід читайте в анонсі

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