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«Слід»: чим зацікавить 60 серія детективного серіалу

26.11.2020

Сьогодні, 26 листопада, о 15:30 в ефірі телеканалу СТБ вийде 60 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть зникнення єдиної доньки професора з нанотехнологій Анатолія Недзільського. Усі деталі читайте в матеріалі.

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У 60 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Хто відправив Анатолію Недзільському записку з вимогою викупу в двадцять тисяч доларів?
  • Кому належать сліди метамфетаміну, які експертиза виявила на записці?
  • Невже до зникнення дівчинки причетна її мати, наркоманка зі стажем?
  • Як тіло Лізи з перерізаним горлом опинилося в парку?

Video: «Слід»: чим зацікавить 60 серія детективного серіалу

Серіал Слід 60 серія на сайті СТБ вже 26.11.2020. Про що сюжет шістдесятої серії фільму Слід читайте в анонсі

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