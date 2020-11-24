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«Слід»: чим зацікавить 58 серія детективного серіалу

24.11.2020

Сьогодні, 24 листопада, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 58 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть смерть пенсіонерки Лідії Петренко, яку вбили, щоб забрати її квартиру. Усі деталі читайте в матеріалі.

Більше на тему: Детективні серіали: прем’єри 2020 року

У 58 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Чому сусід загиблої Василь Герасименко вважає, що Лідію вбили, щоб отримати її квартиру?
  • Невже Василь переконаний, що на нього чекає така сама доля?
  • Куди зник Василь Герасименко?
  • Невже в місті з’явилися квартирні аферисти, які вбивають літніх людей, щоб забрати їхню житлоплощу?

Video: «Слід»: чим зацікавить 58 серія детективного серіалу

Серіал Слід 58 серія на сайті СТБ вже 24.11.2020. Про що сюжет п'ятдесят восьмий серії фільму Слід читайте в анонсі

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