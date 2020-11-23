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«Слід»: чим зацікавить 57 серія детективного серіалу

23.11.2020

Сьогодні, 23 листопада, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 57 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть смерть учителя фізкультури Юрія Леончука. Усі деталі читайте в матеріалі.

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Більше на тему: Топ-10 детективних серіалів

У 57 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Невже учитель фізкультури був причетний до скандалу з наркотиками?
  • Чому загиблому погрожував Євген Козиряцький — батько померлого від передозування школяра?
  • Які ще незвичайні докази знайдуть слідчі ОСА?
  • Хто і навіщо підкинув тіло вчителя на пустир біля школи?

Video: «Слід»: чим зацікавить 57 серія детективного серіалу

Серіал Слід 57 серія на сайті СТБ вже 23.11.2020. Про що сюжет п'ятдесят сьомої серії фільму Слід, читайте в анонсі

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