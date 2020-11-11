Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Слід»: чим зацікавить 51 серія детективного серіалу

11.11.2020

Сьогодні, 11 листопада, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 51 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть смерть Джуліуса Юруба, який зник 24 роки тому. Всі деталі читайте в матеріалі.

след

Більше на тему: Богдан Рубан: біографія актора серіалу «Слід»

У 51 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Як тіло Джуліуса Юруба опинилося на чужій дачі?
  • Чи причетна до його загибелі колишня власниця дачної ділянки?
  • Чи зможуть слідчі ОСА знайти винуватого в смерті чоловіка, який зник 24 роки тому?
  • Хто насправді скоїв злочин?

Video: «Слід»: чим зацікавить 51 серія детективного серіалу

Серіал Слід 51 серія на сайті СТБ вже 11.11.2020. Про що сюжет п'ятдесят першої серії фільму Слід читайте в анонсі

Читайте нас також у Viber і Telegram.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати