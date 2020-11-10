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«Слід»: чим зацікавить 50 серія детективного серіалу

10.11.2020

Сьогодні, 10 листопада, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 50 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть смерть відомого члена Асоціації художників України Сергія Бахрушина. Усі деталі читайте в матеріалі.

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Більше на тему: Олена Вознесенська: біографія актриси серіалу «Слід»

У 50 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Як тіло Сергія опинилося в лісі?
  • Невже вбивство Сергія було скоєне з метою пограбування ?
  • Хто стане головним підозрюваним у справі про вбивство Сергія Бахрушина?
  • Хто насправді скоїв злочин?

Video: «Слід»: чим зацікавить 50 серія детективного серіалу

Серіал Слід 50 серія на сайті СТБ вже 10.11.2020. Про що сюжет п'ятдесятої серії фільму Слід читайте в анонсі

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