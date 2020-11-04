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«Слід»: чим зацікавить 47 серія детективного серіалу

04.11.2020

Сьогодні, 4 листопада, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 47 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть таємничу смерть невідомого чоловіка, тіло якого знайшли на дорозі. Усі деталі читайте в матеріалі.

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У 47 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Чи пов’язана смерть чоловіка з його хобі — іграми в казино?
  • Чому на тілі убитого була знайдена шерсть леопарда?
  • Хто і навіщо отруїв загиблого соляною кислотою?
  • Хто завдав загиблому важкого удару в голову вже після його смерті?

Video: «Слід»: чим зацікавить 47 серія детективного серіалу

Серіал Слід 47 серія на сайті СТБ вже 04.11.2020. Про що сюжет сорок сьомий серії фільму Слід читайте в анонсі

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