Сьогодні, 4 листопада, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 47 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть таємничу смерть невідомого чоловіка, тіло якого знайшли на дорозі. Усі деталі читайте в матеріалі.

Більше на тему: Олексій Суровцев: біографія актора серіалу «Слід»

У 47 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Чи пов’язана смерть чоловіка з його хобі — іграми в казино?

Чому на тілі убитого була знайдена шерсть леопарда?

Хто і навіщо отруїв загиблого соляною кислотою?

Хто завдав загиблому важкого удару в голову вже після його смерті?

Video: «Слід»: чим зацікавить 47 серія детективного серіалу Серіал Слід 47 серія на сайті СТБ вже 04.11.2020. Про що сюжет сорок сьомий серії фільму Слід читайте в анонсі

Читайте нас також у Viber і Telegram.