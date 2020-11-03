Сьогодні, 3 листопада, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 46 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть таємничу смерть молодої дівчини ― Карини Ткаченко, яку знайшли на дорозі. Усі деталі читайте в матеріалі.

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У 46 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Чи причетний до смерті Карини її колишній хлопець, із яким перед цим у дівчини сталася сварка?

Що пов’язує Карину з її подругою і яка сварка сталася між ними в ніч смерті дівчини?

Чому слідчі ОСА почали підозрювати в убивстві Карини її батька?

Хто насправді скоїв убивство?

Video: «Слід»: чим зацікавить 46 серія детективного серіалу Серіал Слід 46 серія на сайті СТБ вже 03.11.2020. Про що сюжет сорок шостої серії фільму Слід читайте в анонсі

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