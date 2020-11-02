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«Слід»: чим зацікавить 45 серія детективного серіалу

02.11.2020

Сьогодні, 2 листопада, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 45 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть убивство заступника головлікаря флебологічної клініки Олександра Вернигори, якого знайшли мертвим на порозі власного дому. Всі деталі читайте в матеріалі.

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У 45 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Чи причетна до смерті Олександра його дружина, яка зраджувала своєму чоловікові?
  • Які матеріали зберігалися на флешці, яка зникла з місця вбивства?
  • Чи могли злочинці скоїти вбивство через дисертацію, яку готував Олександр?
  • Хто насправді скоїв злочин?

Video: «Слід»: чим зацікавить 45 серія детективного серіалу

Серіал Слід 45 серія на сайті СТБ вже 2.11.2020. Про що сюжет сорок п'ятої серії фільму Слід читайте в анонсі

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