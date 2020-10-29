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«Слід»: чим зацікавить 44 серія детективного серіалу

29.10.2020

Сьогодні, 29 жовтня, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийде 44 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції на чолі з Ольгою Косач розслідуватимуть убивство вагітної Юлії Мішиної. Усі деталі читайте в матеріалі.

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Більше на тему: Борис Георгієвський: біографія актора серіалу «Слід»

У 44 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Кому належать відбитки пальців, знайдені на місці злочину?
  • Чи причетний до смерті дівчини її колишній наречений?
  • Злочин скоїли через помсту, чи жінка стала жертвою пограбування?
  • Чи виживе немовля, якого дістали з тіла мертвої матері?

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